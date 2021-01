Ciclone Gregoraci al GfVip, così manda in tilt Giulia e Pierpaolo. E Taylor Mega l'attacca

Giada Oricchio 12 gennaio 2021 a

Elisabetta Gregoraci porta scompiglio al GFVip: Giulia Salemi piange, Pierpaolo è furioso con la famiglia e Taylor Mega l'attacca: “Perché lei sì e io no?”.

Elisabetta Gregoraci si è ritirata dal Grande Fratello Vip un mese fa, ma Alfonso Signorini sta spremendo il suo contratto fino all’ultima goccia, consapevole che la conduttrice calabrese suscita interesse nei telespettatori (molto meno su Twitter che non ne può più del pedaggio obbligatorio, nda). Nella puntata di lunedì 11 gennaio, l’ex gieffina ha ribadito ancora una volta (a beneficio dei muri visto che è lapalissiano da 4 mesi) all’amico speciale Pierpaolo Pretelli di non provare alcun sentimento nei suoi confronti e giù un sorriso a 52 denti. Con Giulia Salemi è stata più sferzante e ha fatto intendere di averla diffidata: “Smettila di parlare di me e della mia vita privata. Cosa hai detto? Poi Marcello (l’avvocato di entrambe, nda) ti farà la lista. E’ come se fossi ancora in casa”. E’ seguito un momento di ilarità collettiva quando la Gregoraci ha asserito che avrebbe portato la gigantografia del suo bacio con Pierpaolo alla famiglia di lui (“Ma cosa devono farne? Incorniciarlo? Farne il santino?” ha detto un’attonita Antonella Elia), ma a quanto pare non è così lontana dalla realtà.

Signorini, infatti, ha mostrato all’ex velino un’intervista del fratello a “Fanpage” in cui si leggeva che la famiglia non amava Giulia quanto Elisabetta (pur non conoscendola, avevano “sognato una relazione” con la montecarlina, nda). il ragazzo si è inalberato, la Salemi ha incassato, ma nella notte sono scoppiati a piangere. L’italopersiana ha confidato a Rosalinda di essere amareggiata: “A me dispiace per lui, sono in difficoltà, non so cosa dirgli. la famiglia viene prima di tutto e io non voglio che lui se la metta contro. A parti inverse, io ci starei male. E non è vero che gli ho detto che Elisabetta fuori ha un altro, sarebbe da squalifica”. Poi si è levata un sassolino dalla scarpa: “Non posso offrire la casa a Monte Carlo, ma ho altre qualità”. Come era prevedibile, quello che sta soffrendo di più è proprio Pretelli: “Sono deluso, come possono avermi fatto questo? Non vedono che adesso ho gli occhi felici? Gli avevo chiesto di non esporsi, di non rilasciare interviste o andare in tv. Non hanno rispettato il patto. Ma che ca**o hanno combinato?! Per me è pura follia, come si sono permessi di intromettersi così? Se un genitore vede un figlio con gli occhi che luccicano, che sta bene, io direi solo cose belle. Loro sanno che non c’era niente con Elisabetta! Stavo male per una cosa che non c’era, ora che sto bene per una cosa che c’è, mi devi remare contro?!” e ancora: “Non riuscivo a guardarti in faccia per la vergogna di quello che hanno fatto. Evidentemente mio fratello dorme e mia madre guarda alternativamente Forum e Beautiful al posto della diretta. Non ci ha capito nulla! Non capisco i giudizi dei miei genitori! Il nostro bacio può essere stato forte, ma ci sta. Dormire insieme dove si possono vedere atti sotto le coperte sono il primo a dire di no. Non perché non voglia, sarà la prima cosa che faremo usciti da qua, ma fuori. E lo dico anche per te. Ci capiamo su tante cose. E’ importante quello che io penso di te, non conta quello che pensano gli altri. Non mi devo fare problemi per te? E invece me li faccio perché devono rispettare me e chiunque stia al mio fianco”.

Lo sfogo è stato lungo, ma alla fine i due si sono abbracciati: “Vedrai che si ricrederanno tutti” ha sussurrato la Salemi e Pier: “L’amore è una cosa semplice e te lo dimostrerò”. Ma è stata una serata poco tranquilla anche per Elisabetta Gregoraci. Dopo lo show down, è tornata in studio illuminandolo della sua sfolgorante bellezza nonostante fosse all’oscuro della bacchettata di Taylor Mega su Instagram. L’influencer ha pubblicato due Stories: “Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune persone invece vadano in tv e a quel paese la quarantena? Sono curiosa di sapere se chi faceva storie su di me, adesso riserverà lo stesso trattamento a queste persone” e ancora: “Io ho fatto il tampone ed è risultato negativo, posso uscire? Chiedo perché sono confusa”. Nessun nome e cognome, ma il destinatario sembrava proprio l’ex Lady Briatore anche lei reduce da 4 giorni di vacanza a Dubai.

