GfVip, Signorini si scusa per la rissa Elia-De Grenet. Ma un particolare non sfugge ai social

Al GFVIP, le scuse pubbliche di Alfonso Signorini per il violento scontro di una settimana fa tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Ma un particolare non sfugge ai social.

La 32esima puntata del reality show di Canale 5 ha mischiato vero e falso, noia e goliardia (le battute di Tommaso Zorzi a Mario Ermito: "Sembri un audiolibro, dopo mezz'ora così mi stai sui c...", "Ma cosa sono tutti questi paragoni con gli animali? Eri al GF, non alla Fattoria"). Poi c'è stato un blocco a sé. Verso la fine della diretta, Signorini ha preteso che l'opinionista Antonella Elia si scusasse per quanto accaduto lunedì 4 gennaio: il confronto degenerato in parolacce e in bodyshaming verso Samantha De Grenet. La Elia ha specificato che la battuta sul peso non era da ricollegare alla malattia della gieffina di cui non era assolutamente al corrente (la De Grenet non le ha creduto, nda) e che mai avrebbe fatto una cosa del genere perché ha enorme rispetto delle persone malate oltre al fatto che c'è passata in prima persona. La gieffina ha tenuto una lezione sulle donne che "non sono solo tette e c**i" (dimenticandosi che pochi giorni fa ha usato il parametro fisico per denigrare la blogger Carima, nda) e la Elia ha aggiunto: "Mi sono comportata così perché sei entrata in maniera aggressiva. Non è vero? Invece sì perché hai detto a Stefania: la uccido, la uccido, cacciatemi".

Signorini l'ha interrotta, l'opinionista ci ha riprovato ed è stata zittita nuovamente: "Scusa, intervengo io, lascia parlare me! Prendo in mano la situazione. Ti ho voluto fortemente come opinionista e non lo rinnego, ma le scuse sono doverose. Allora, da parte mia c'è stata una mancanza. Non ho problemi a dirlo, avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, avremmo potuto oscurare la glass room. Non l’abbiamo fatto e non averlo fatto è stato un grande errore di cui io chiedo scusa, perché quando si sbaglia si chiede scusa. Lo faccio nei confronti di Samantha, dei miei amici vipponi, del gruppo di autori che lavora con me con tanto impegno e nei confronti del pubblico a casa. Questo non è il mio stile, non è il programma che voglio portare nelle vostre case. Ho sbagliato. Mia mamma, con un grande senso pratico, diceva: chi lava i piatti, rompe sempre un piatto prima o poi. Ed è successo anche questo". Scuse sincere per una brutta pagina di TV. Ma ai social non è piaciuto che il conduttore abbia silenziato per ben due volte la Elia quando stava ricordando la violenza verbale della De Grenet nei confronti di Stefania Orlando. Parole altrettanto inaccettabili derubricate "a modo di dire" e rivendicate in diretta dall'ex modella: nessun rimprovero e tantomeno le scuse.

