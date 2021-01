Grande Fratello Vip, la mamma di Dayane Mello smentisce la figlia: “Non ho mai fatto la prostituta”

Giada Oricchio 12 gennaio 2021 a

a

a

Ivone Do Santos smentisce la figlia Dayane Mello nella 32esima puntata del Grande Fratello Vip 5, trasmessa lunedì 11 gennaio: “Non ho mai fatto la prostituta”. Dayane Mello più volte ha raccontato la sua infanzia terribile segnata dalla prostituzione della mamma e Alfonso Signorini la sorprende con un video: “Tua madre ci ha mandato un messaggio, so che non la vedi da 15 anni. Probabilmente non ti ricordi che faccia ha”. La signora è distaccata: “Ho avuto una vita difficile. Ma non sono mai stata una prostituta, mai. Ho amato tutti i miei figli, ma ero in difficoltà. E quando Dayane aveva 7 anni, il padre è venuta a prenderla, ho auto tante difficoltà, ma non da fare la prostituta. La verità è che il padre non mi ha mai aiutato, sono addolorata per quello che ha detto mia figlia anche se le voglio bene. Ci tengo ai miei figli, ma sono molto triste per quello che sta succedendo. Dayane ti voglio bene, ma lascia tua madre tranquilla, vivi la tua vita, ti chiedo di smetterla di dire queste cose per amor di Dio, fatti la tua vita e non cercarmi. Che Dio ti protegga”.

Davanti alla smentita della madre, Dayane reagisce con la medesima freddezza: “Mi dispiace, non volevo ferirla. Ho detto così perché erano le voci di paese, non so se era vero, così si diceva. Ero piccola e adesso si aggiunge un altro pezzo alla storia. Era una cosa che dicevano. Lei non si rende conto del danno che ha fatto nella mia vita e in quella dei miei fratelli. La storia me l’hanno raccontata così, se è vero non lo so. Che effetto mi ha fatto vederla dopo 15 anni? Non lo so”. In realtà, lei ha ripetutamente sostenuto che la mamma lasciava soli i figli per andare a prostituirsi. Signorini sottolinea di aver letto indifferenza nei suoi occhi alla vista della mamma e la modella: “E’ difficile esprimere un sentimento per chi non c’è stato. Ma io le farò conoscere mia figlia”. Commento fuori dal coro, quello di Francesco Oppini: “Dayane ha raccontato queste cose fin dall’inizio. Io dico solo che se mia madre si fosse prostituita, io non lo avrei mai detto in diretta. Sicuramente non lo avrei detto senza averne la certezza visto che ora sostiene siano voci di paese”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.