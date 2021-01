Grande Fratello Vip, la verità sulla lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Dayane Mello gongola

Giada Oricchio 11 gennaio 2021 a

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: dalla fine alla rinascita di un’amicizia. Ma Dayane Mello e Mario Ermito non ci credono e festeggiano: “E’ la caduta dell’impero”. La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 5, lunedì 11 gennaio, si apre con il litigio tra Stefania e Tommaso per l’inatteso avvicinamento dell’amico a Dayane Mello (criticata da entrambi) durante la festa brasiliana di sabato scorso.

Zorzi spiega: “Non ho scelto Dayane nell’ottica di una nemica della mia amica. Con lei ho un rapporto di leggerezza e basta”, mentre Stefania ammette che forse ha esagerato: “Non è che sono gelosa di Tommaso a prescindere, ma con Dayane ci sono stati dei trascorsi, lei mi ha offeso e non mi ha mai chiesto scusa. Posso aver sbagliato a ingelosirmi”. La modella brasiliana, che non vedeva l’ora di spezzare il rapporto tra i due leader della casa di Cinecittà, non potendo attaccare Zorzi perché sa essere molto forte al televoto, azzanna Stefania nella speranza di buttarla fuori quanto prima: “Con Tommaso c’è un bellissimo rapporto (una settimana fa disse ‘mi sta sul ca**o’ e lo ha nominato quattro volte, nda), sta facendo un percorso da solo e lei invece si attacca come una cozza. Stefania si è sentita offesa? Anche lei mi ha detto cose brutte, siamo pari”.

In realtà è tutto propedeutico alla grande rivelazione di domenica mattina quando l’influencer e la doppiogiochista Cecilia Capriotti avevano detto che Stefania aveva proposto loro di litigare per visibilità. Dunque, la scenata della Orlando sabato sera sarebbe stata poco sincera e molto strategica. Ma la conduttrice non si scompone e con la caratteristica schiettezza si assume la responsabilità delle sue azioni e in più tutela gli amici: “E’ vero che l’ho detto. Ma è venuto dopo quella clip di Capodanno in cui Tommy e io avevamo avuto un mezzo litigio e tu Alfonso avevi detto che ne avremmo riparlato il 4 gennaio. Nel frattempo però avevamo già fatto pace e così ho detto ‘ci tocca litigare per finta’. Ma scherzavo, spesso qui diciamo ‘creiamo la clip’, ma non siamo seri. Anche scherzando, ho sbagliato io, il loro dubbio era legittimo”.

Alfonso Signorini punge: “Eh però loro non hanno capito la tua ironia” e interroga la Capriotti: “Stefania mi ha detto subito che era uno scherzo”, “Allora perché non lo hai specificato a Tommaso? Forse volevi inzigare?” insiste il direttore di “Chi”. La Capriotti sostiene di averlo sottolineato e Zorzi: “No, non mi hai detto così”.

Intanto Dayane Mello gongola e ne approfitta per mettere in difficoltà Stefania: “Da fuori non capite le vere dinamiche, per me era seria, voleva inscenare finti litigi”. Si incunea anche Mario Ermito: “Secondo me, Stefania vede in Dayane una possibile sostituta, io ho l’impressione che Tommaso e Stefania si siano costruiti un castello di carta dove sono il Re e la Regina”. E Tommaso Zorzi lo spegne: “Mi spieghi qual è il tuo ruolo?”. Ma l'ultima parola è di Stefania: "Posso mettere in dubbio tutto tranne l'affetto di Tommaso".

