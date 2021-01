Grande Fratello Vip travolto dal caso del televoto truccato: è guerra sui social

Giada Oricchio 05 gennaio 2021 a

Dal Brasile con furore. Al GFVip 5 hanno fatto irruzione i fandom brasiliani che indirizzerebbero il televoto. Secondo Alfonso Signorini è tutto regolare, secondo gli internauti no. Minacce e parolacce ai familiari di alcuni concorrenti. E il nuovo hashtag #tzvip quasi doppia quello ufficiale #gfvip. Il Grande Fratello Vip 5 è un Truman Show senza pace. Dati i buoni ascolti e il vantaggio di una produzione già avviata (in tempo di pandemia è necessario contenere i costi, nda), il reality show è stato allungato dal 4 dicembre all’8 febbraio anche se la finale pare sia prevista per il 26 di febbraio se non addirittura a marzo così da sfidare il gigante “Festival di Sanremo”.

Succede però che in tempo di social sempre più terra franca, il prolungamento del format abbia innescato strani meccanismi, ad esempio Rosalinda Cannavò è stata salvata un paio di volte anche con i voti dei telespettatori spagnoli che su Twitter accusavano gli italiani di non saper guardare i reality. La “battaglia virtuale” con promesse di rovinarsi i programmi a vicenda sembrava rientrata quando è esplosa una guerra senza esclusione di colpi tra Brasile e Italia. La modella verdeoro Dayane Mello, non apprezzata dai social per il modo spregiudicato in cui gioca, avrebbe superato un paio di nomination grazie all’ingente massa di voti giunti dalla madrepatria. C’è stato anche un aereo delle fan brasiliane che confermavano il loro supporto.

Va però ricordato che, in base al regolamento del GFVip, possono televotare solo gli italiani residenti sul territorio, mentre dall’IP era chiaro che i voti giungessero da migliaia di account fake e dall’estero. Il web ha sollevato la questione lanciando l’hashtag #televototruccato, l’AGCOM ha aperto un’istruttoria, ma Alfonso Signorini, nel corso del format web “Casa Chi”, ha sottolineato di aver ricevuto dalla produzione rassicurazioni in merito alla regolarità delle votazioni.

Tuttavia le polemiche non si sono fermate, anzi. I tweet in portoghese a favore di Dayane e offensivi verso gli altri concorrenti (in particolare Stefania Orlando, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi) si sono moltiplicati, i telespettatori italiani hanno protestato ma né Mediaset né Endemol hanno ritenuto opportuno far chiarezza. Così, quando è arrivato l’annuncio dell’inizo del GF brasiliano, gli italiani hanno giurato “vendetta” assicurando che avrebbero reso la pariglia condizionando le dinamiche del loro reality. Un errore madornale visto che il Brasile conta più di 210 milioni di abitanti contro i 60 milioni del Bel Paese.

L’account “Hugo Gloss” seguito da 16,8 milioni di follower ha acceso i riflettori sul conflitto a distanza spronando i seguaci a salvare Dayane Mello ogni volta che finisce in nomination, come successo lunedì 4 gennaio. Che ci sia un’interferenza negli esiti del televoto a pagamento è evidente: ieri Alfonso Signorini è stato felice di annunciare che erano arrivati “quasi 5 milioni di voti, un record”. E chi si è salvato a sorpresa? La new entry Mario Ermito, rivale di Tommaso Zorzi a sua volta “nemico” di Dayane Mello.

Intanto su Twitter il livello di insulti e commenti tossici tra i vari fandom ha travalicato il limite accettabile: Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è stato costretto a disattivare l'account, Francesco Oppini su Instagram è stato travolto da commenti omofobi per la sua amicizia con Tommaso, Gaia Zorzi (anche lei ha chiusto l'account Twitter, nda) e la sua tata hanno ricevuto minacce di morte in portoghese. Ad alimentare il fuoco ci si è messo lo stesso conduttore che sempre a “Casa Chi” ha dichiarato: “L’influenza di Tommaso Zorzi sui social? Non credo sia così tanta”.

Gli utenti social hanno accettato il guanto di sfida e hanno lanciato due nuovi hashtag - #tzvip (in onore di Zorzi) e #sovip (per Stefania) – da usare al posto di quello ufficiale #gfvip diventato un covo di insulti. Ebbene è stata una vittoria. Ieri sera, #sovip ha raccolto 25.000 post, mentre #tzvip è entrato nei top trend con #287.000 interazioni, quasi il doppio del #gfvip fermo a 148.000 (nonostante spesso fosse citato nell’altro hashtag, nda). Non a caso, al termine della diretta, Alfonso Signorini per la prima volta da quando è iniziato il GF non ha letto i tweet di commento al programma. Che sia la volta buona per riportare un po' di ordine?

