Grande Fratello Vip, dal disastro all'ecatombe nomination: mezza casa finisce al televoto

Ecatombe di nominati nella puntata del GFVip 5 di lunedì 4 gennaio. Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta (nera), Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Mario Ermito, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Andrea Zenga sono al televoto “Chi vuoi salvare?” che si concluderà lunedì 11 gennaio e decreterà un’eliminazione definitiva. Nella notte, la De Grenet scoppia a piangere.

Al termine di una diretta lunghissima che ha avuto il suo culmine trash in Antonella Elia che ha sparato a zero su Samantha De Grenet, Alfonso Signorini dà il via al valzer delle nomination. Stefania Orlando punta Dayane Mello “perché mi ha sferrato un colpo basso e i colpi bassi non sono leciti mai, nemmeno nel gioco” e la brasiliana restituisce il voto: “perché contano i fatti e ho sempre dimostrato di essere amica di Rosalinda e per la amiche do la vita” (un’affermazione che suscita l’ilarità di Twitter.

La Mello è anche il voto di Andrea Zelletta “per diversi screzi” (Francesco Oppini in studio esulta: “bravooo”), Maria Teresa Ruta rende giustizia a Stefania: “Voto Dayane, ha sbagliato, ha calunniato Stefania, però la stimo eh” (Oppini: “ma perché deve dirlo sempre?!”) e Carlotta Dall’Isola nomina Maria Teresa Ruta per una battuta infelice. Samantha De Grenet, dopo un preambolo ipocrita, manda al voto Giulia Salemi che restituisce la pariglia, Pierpaolo Pretelli nomina Dayane “perché vorrei che guardasse più se stessa che gli altri”, mentre Rosalinda e Andrea Zenga si nominano a vicenda. Tommaso Zorzi mette in nomination Mario Ermito “perché è insopportabile, sembra sempre che reciti in una fiction da far west, è un po’ arrogante e presuntuoso, si sente bello e si piace tanto” e l’attore-comodino lo ricambia perché si sente snobbato (a ragione) da Zorzi, protagonista indiscusso di questo GF. Conclude Cecilia Capriotti: “Voto Mario perché si butta addosso quando bacia”.

Nel post puntata, Samantha De Grenet non ha trattenuto le lacrime per il battibecco con Antonella Elia: “Ce l’ho contro dal primo minuto che sono entrata qui senza aver fatto un ca**o. Sono stata una signora, non ce l’ho fatta a rispondere quando mi ha offeso sul fisico (“ti vedo ingrassata, è il peso dell’età?”), mi ha ferito. Con quello che mi è successo… sai…quando torni a casa e non ti vuoi vedere allo specchio, non ti riconosci… non sai chi sei…Tu sai, Maria Teresa lo stesso, ma non tutti” e Stefania: “A nessuno di noi è piaciuta quella frase, l’hanno trovata un’esagerazione pur non sapendo cosa hai passato. E' stata una cosa gratuita. La prossima volta, diglielo che ti ha ferita”. La De Grenet ha raccontato alle coinquiline di aver avuto una malattia oncologica.

