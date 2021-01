Paola Turci e Francesca Pascale shopping insieme. Il dettaglio che non sfugge

Giada Oricchio 08 gennaio 2021 a

Paola Turci e Francesca Pascale ancora insieme. Il settimanale "Oggi" ha pubblicato un fotoreportage dal titolo: "Toh chi si rivede! È sempre più salda la coppia del bacio di questa estate". Qualche mese fa, proprio la rivista diretta da Umberto Brindani pubblicò gli scatti (non concordati) di un bacio tra le due donne a bordo di uno yacht.

Questa volta, invece, il fotografo ha immortalato la cantante e l'ex fidanzata storica di Silvio Berlusconi mentre uscivano insieme da Villa Maria (regalo dell'ex premier alla Pascale) a Casatenovo per recarsi in un negozio di giocattoli. Due particolari saltano agli occhi: il costoso Porsche Cayenne usato per andare a fare shopping e soprattutto l'anello sfoggiato dalla Turci alla mano sinistra: un solitario di discrete dimensioni, in genere simbolo di fidanzamento. Tuttavia è mistero sulla persona che gliel'ha regalato. Quello che è certo è che le immagini smentiscono l'indiscrezione di un'amicizia giunta al capolinea tra la Pascale e la Turci che, è giusto ricordare, non hanno mai confermato di essere legate da un rapporto di natura più intima.

