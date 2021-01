“Mio papà Bobby Solo ha svelato il suo sogno con un vocale", la rivelazione di Veronica Satti

07 gennaio 2021 a

Vuole riabbracciare suo fratello. Non lo vede da 20 anni. Adesso Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che grazie al GfVip ha ritrovato il rapporto con suo padre, lancia un appello: “Voglio riabbracciare mio fratello, non lo vedo da 20 anni. Si chiama Alain ed è il primogenito di papà. Vorrei incontrarlo. Vederlo. Spesso ho chiesto a mio padre di farmelo incontrare, ma non so se lui voglia vedermi”, racconta Veronica che è stata ricoverata recentemente per problemi di salute, fortunatamente tutto superato al meglio.

Ora racconta: “Ho bellissimi ricordi con mio fratello, vent’anni fa andavamo in auto e cantavamo le canzoni di Jovanotti. Ho paura ad avvicinarmi a lui perché temo di prendere una delusione”. Veronica sta vivendo a pieno la storia d’amore appena iniziata con Giulia. “Siamo felici. Ci siamo conosciute sul set di una pubblicità. Abbiamo tante cose in comune: fra tutte i social”, racconta. Qualcuno già pensa di vederla in coppia a Temptation Island (magari in un’edizione tutta rinnovata) con la sua fidanzata. Ma lei frena: “Sono gelosissima. Non lo farei mai”.

