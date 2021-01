La mamma cambia la serratura. Zequila resta fuori di casa

Francesco Fredella 06 gennaio 2021 a

Adesso Antonio Zequila deve trovare casa. Sua madre Carmela ha cambiato la serratura. “Deve sposarsi, ha 57 anni. Vorrei che trovasse una donna per il futuro”, racconta a Il Tempo la madre dell’ex gieffino vip che ha recitato in passato con Franco Zeffirelli. “Vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più - ci racconta Zequila - Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie”.

Intanto, Antonio - che presto potrebbe tornare in televisione con un progetto bomba - ci racconta:“Sono andato via a 18 anni per cercare fortuna come attore poi quando i miei genitori sono venuti a Roma io mi sono trasferito da loro per godermi un po’ la famiglia”. La signora Carmela svela di aver cambiato la serratura: “Non ce la faccio più, troppi abiti da lavare e poi quando si mette a fare il giardiniere ne combina di tutti i colori. Antonio, trova un’altra casa”. Cala il gelo.

