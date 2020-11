Veronica Satti scrive un libro e pensa al GfVip. La figlia di Bobby Solo: non chiamatemi influencer

Francesco Fredella 13 novembre 2020 a

a

a

Non vuole essere chiamata influencer. “Non vendo beveroni o roba simile, ma amo scrivere. Ora esce il mio libro che s’intitola: “Come una bussola senza il suo nord”, dice a Il Tempo Veronica Satti (ex gieffina e figlia del grande Bobby Solo). Ultimamente Veronica ha vissuto un brutto periodo che ha trascorso in ospedale dopo essere stata ritrovata in una pozza di sangue per autolesionismo. “Sto meglio, sono una roccia”, dice al telefono. Il peggio, insomma, è passato. “Il mio libro è un romanzo per i ragazzi, ma dedicato anche ai disturbi degli ultimi tempi. E’ importante arginare questi problemi, che vanno ,mitigate con la terapia e confronto. Sarebbe sempre importate usare la meditazione - facendo interagire mente emotiva e mente statica- così il risultato è la mente saggia”, conclude la Satti. I suoi fan, intanto, sperano in un ritorno in televisione. Magari proprio varcando la porta del Gf vip. Chissà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.