Antonio Zequila diventa conte: un sogno, mia madre...

Antonio Zequila è diventato conte. Fermi tutti. Un titolo nobiliare vero, che l’ex gieffino vip ha conquistato grazie ad una discendenza di sangue. “Sono Conte de lutti e duca di sant’Alessandro. Si è avverato un sogno. Ancora non ci credo, ma quando mia madre me lo diceva - anni fa - che sarebbe andata così”, racconta Antonio Zequila. Per lui, adesso, inizia una vita principesca. “Ero nobile d’animo. Ora sono anche nobile per davvero”, continua al telefono. La cerimonia si è svolta al nord Italia, in un posto fantastico. Blindato. Senza fotografi. Zequila, dopo aver rotto con la sua storica fidanzata (che era rimasta lontano dai riflettori), sembra che si sia di nuovo innamorato. Infatti, pochi giorni fa ha annunciato una nuova frequentazione. Ma senza rivelare l’identità della donna. E il gossip s’infiamma.