Ibrahimovic chi? Così Corona vuole Sanremo

Francesco Fredella 06 gennaio 2021 a

a

a

Corona torna a parlare. Senza freni, ma pacato come non mai. “Sono a lavoro, tra post it e agenda, rigorosamente senza maglietta”, dice al telefono con RTL102.5 News nel digital space. Adesso Corona vuole fare Sanremo e assicura:“Se chiamassero me gli ascolti sarebbero altissimi. Hanno chiamato Ibrahimovic. Non lo conosco. Chi è?”, tuona il re dei paparazzi. Che poi aggiunge: “I paparazzi veri oggi non esistono più, lasciamo stare”.

Da giorni Corona sta combattendo contro una fortissima forma di congiuntivite. “Sto per perdere la vista, ma non ho paura”, racconta Corona. Poi a casa sua arriva un impresario di Pompe funebri, Enzo Donato. Il suo nome, tra l’altro, non è nuovo al gossip: fu lui, un mese e mezzo fa, a mandare un aereo sul cielo di Cinecittà per Giulia Salemi. “Abbiamo avuto una storia”, aveva raccontato. E, ad una notizia così gustosa, Corona puntualizza: “Ora si è presentato con un’ex tentatrice. Non vi dico altro: è venuto a casa con la macchina funebre”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.