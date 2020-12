Fabrizio Corona ora investe tutto su Renè, cantante mozzafiato

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

“Sarà la nuova Beyoncè”, Corona investe tutto su una cantante mozzafiato

Prima le pubblicazioni di matrimonio, che non s’ha da fare, poi la vincita di 18 mila euro. Adesso Corona, che alcuni giorni fa ha fatto parlare tutti annunciandosi ad un evento dove è arrivato un suo sosia, punta sul musica. E investe tutto. “Renè avrà successo. Tenetevi forte”, dice Fabrizio Corona. Quando gli telefoniamo parla di Renè, la contente con un fisico mozzafiato che ha appena sfornato un nuovo singolo intitolato CR7. “Avrà successo. Investo tutto su di lei. Sono sicuro che diventerà la nuova Beyoncè”, dice Corona,

Intanto, Renè racconta: “Ciondolavo tra letto e divano triste per una storia d'amore appena finita. Nulla mi consolava, nemmeno il latte con i biscotti. Accendo la tv proprio mentre Ronaldo esulta per uno dei suoi goal, si alza la maglietta e li la folgorazione: va bene soffrire ma su quegli addominali avrei pianto sicuramente meglio che sul divano con i gatti. Presi la chitarra e come dice Vasco " le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole...”.

