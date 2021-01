Corona rischia di perdere la vista. E chiama il sensitivo

Francesco Fredella 05 gennaio 2021 a

Stupisce di nuovo tutti. Fabrizio Corona, stavolta, racconta di aver perso la vista per un pelo. “Avevo gli occhi rossi da giorni, gonfi, vedevo pochissimo. Un abbassamento della vista, che stavo perdendo”, dice Corona quando gli telefoniamo. “Non capivo cosa fosse. Ma qualcuno - volete crederci o no - mi ha fatto la macumba”. Una dichiarazione che lascia tutti senza parole. Corona chiama un sensitivo, Alessio Decanini che - con tutte le precauzioni del caso - arriva nella sua casa milanese. “Mi ha tolto il malocchio, qualcuno con energie negative mi aveva preso di mira”, racconta il re dei paparazzi che da poco ha cambiato casa (e anche stile di vita). Addio all’abitazione di corso Como a Milano, dove sono passati tantissimi personaggi della televisione e non solo. In quella casa è accaduto di tutto. Acqua passata. Ora Fabrizio, che strizza l’occhio ad una nuova vita, volta pagina. E, tra l’altro, decide anche di affidarsi ad un sensitivo. Crederci o non crederci interessa poco, la notizia è gustosa.

