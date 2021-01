Tra Elia e De Grenet volano insulti e Zelletta finisce in mezzo

Giada Oricchio 04 gennaio 2021 a

De Grenet e scoppia l’inferno. Pronti via, Antonella Elia dietro il vetro della glass room della casa più spiata d’Italia, non risparmia Samantha De Grenet, concorrente poco simpatica e incisiva ma molto supponente: “Sei la regina dell’arroganza, chi ti credi di essere per offendermi e darmi dell’imbecille? Ti credi sto cavolo! Credi davvero di avere il diritto di parlarmi così?! Fuori ci siamo viste al massimo tre volte e manco ci salutavamo. Con te non si può parlare perché ti credi la principessa sul pisello, fai cose fastidiosissime. Non hai la coscienza a posto, all’apice della tua carriera sei stata la reginetta del gorgonzola”. La De Grenet si è indispettita: “Io sono sicura di chi sono. Non è una questione di diritto, mi hai attaccato per partito preso. Non è vero che non sono educata. In casa non me lo ha mai detto nessuno che sono entrata a gamba tesa (in realtà non è stata squalificata per la pesante violenza verbale verso Stefania Orlando, nda)”. Ma la Elia: “Tu sei sicura di quello che sei perché non ti vedi. Ma sei arrogante e presuntuosa. Ti credi la tigre di Mompracem e io sarei Lilli il vagabondo? Ti vedo ingrassata, stai cedendo al peso dell’età. E’ una st**za, ed è bellissimo darle della str**za. Sei una sfigata ripulita male”, la De Grenet ha cercato di mantenere un contegno nonostante la rabbia: “Si vede che sei Lilli. Sono ingrassata? Sono 20 cm più alta di te. Per me non esisti! Non ti guardo neanche. Vedi un Grande Fratello tutto tuo. Io sono molto educata”, “La borgatara ha parlato. Quanto mi stai sulle pa**e! Attenta, che se entro sono dolori per te! Questo GF non è tuo, lo è di più di Andrea Zelletta, levati strega e fammi parlare con lui” ha ribattuto feroce la Elia. L’opinionista ha poi chiesto a Andrea Zelletta di esporsi maggiormente in casa: “Perché non ci fai vedere chi sei? Non è questione di educazione, è questione di stare nascosto, di non esporsi, di non prendere decisioni” e ha punzecchiato Cecilia Capriotti: “Oh che tette apocalittiche! Non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Però fai il doppiogioco, dai ragione sia a Stefania sia a Dayane, deciditi”. Fuoco e fiamme che hanno bruciacchiato la De Grenet colpita nell'amor proprio dopo il confronto: “Non è stata una cosa divertente, non giustifichiamola. Ha fatto l’ennesima brutta figura”.

