Salemi e Pretelli senza più freni: saremo una coppia anche fuori dal Gfvip

Giada Oricchio 04 gennaio 2021 a

L'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta prendendo il volo nella casa del GFVip 5: "Se capisce che sono papà, si può andare avanti". Alfonso Signorini ne parlerà nella diretta di stasera, lunedì 4 gennaio su Canale 5.

La storia tra Giulia e Pierpaolo è nata sulle ceneri dell'amicizia speciale dell'ex velino con Elisabetta Gregoraci: lui si diceva coinvolto, lei restava arroccata nella sua torre d'avorio. Una volta uscita, i due gieffini vip si sono avvicinati, abbracciati, baciati e scambiati coccole da censura (scatenando le volgarità più ignobili e inqualificabili degli internauti contro la ragazza, nda). Per l'influencer recidiva è un ritorno al passato: due anni fa, al suo primo GFVip, iniziò una relazione tormentata con Francesco Monte, ma finì con il ritorno alla quotidianità. L'amico Tommaso Zorzi ha espresso a Giulia la sua contrarietà nel timore che soffra di nuovo, gli altri coinquilini ritengono che l'ex velino sia un eterno indeciso e in pochi, fuori dalla casa di Cinecittà, credono a un futuro per i due concorrenti del reality show. Eppure entrambi sembrano molto felici. Giulia Salemi ha confidato a Stefania e Cecilia: "Non è stato un colpo di fulmine, però Pier mi fa stare bene, è completamente diverso da Francesco (Monte, nda). Ho paura che fuori mi appenda, ma io lo vedo come il mio ragazzo". Anche Pretelli sta accarezzando l'idea di un futuro insieme come ha ammesso a Andrea Zelletta: "Stiamo proprio bene insieme. Mai un momento di noia. Ci siamo conosciuti come amici, il piacersi è venuto dopo. Se lei capisce che sono papà e che ho una priorità importante (il figlio Leo di 3 anni) per me già parte alla grande" e Zelletta: "Se davvero stai bene, allora non devi avere ripensamenti. Devi andare avanti e basta".

