La mamma di Petrelli contro la storia con Giulia: controllati, pensa a tuo figlio

Giada oricchio 04 gennaio 2021 a

a

a

Amore osteggiato al GFVip 5. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo una love story, ma Margherita, la madre dell’ex velino, è contraria: “Controllati! Pensa a tuo figlio”.

Nel corso della diretta del Grande Fratello di lunedì 4 gennaio, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi difendono il sentimento d’amore che li lega da alcune settimane. L’influencer sarebbe disposta a lasciare Milano per Roma, mentre Pierpaolo ha aperto a un futuro fuori dalla casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi però è perplesso: teme che l’amica possa soffrire come accadde con Francesco Monte e che diventi famosa nello spettacolo solo per le storielle da reality (in maniera superficiale la Elia gli dà del “bacchettone”). Cristiano Malgioglio è ecumenico: “Se recitano non fanno una bella figura, se sono innamorati allora è bello. Mi auguro che ci sia un sentimento vero”, mentre Antonella Elia brinda all’amore: “A me piacciono. Sono certa che a Giulia non importi nulla di quello che pensano fuori”. Ma lo scoglio più grosso è Margherita, la mamma di Pretelli, favorevole alla amicizia speciale con la monte carlina Elisabetta Gregoraci, contraria a quella con la comune Giulia. Si palesa in glass room e ribadisce le cose dette a Capodanno: “Sono venuta nonostante la frattura al malleolo, forse non era il momento giusto per dirti di fare il tuo percorso da solo, ma è così. Ti vedo molto preso però hai un bimbo a casa quindi cerca di moderarti un poco, poco. E poi ti vedono i tuoi nonni 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia ci sta, ma oltre no, te lo dico da mamma. Cerca di giocare, di stare con gli altri concorrenti, hai avuto la fortuna che il GF è stato prolungato, fatti conoscere. Da mamma ascoltami, non andare oltre. Fallo per Leo. La vita vera è fuori”. Pretelli non sente ragioni: “Non riesco a bloccare certe sensazioni. Starò più attento, ma ho 30 anni e so quello che faccio. Uso la testa. Sono qui da 112 giorni, non posso fare sempre il pagliaccio! Ne hanno anche le pa**e piene di me! Qui è un gioco, ma i sentimenti sono reali”. La signora è molto più contrariata di quanto racconti il sorriso di circostanza: “Un pochino ti sei lasciato andare. Ascoltami gioca! Mi raccomando”. Curioso che quando Pierpaolo si strusciava con la Gregoraci, la donna fosse così felice da invitarla subito a casa. Ma così è. Di altro avviso Mario, il padre di Giulia Salemi, che le scrive una lettera incantevole: “Vi esorto a non farvi influenzare da nulla e da nessuno, chi si oppone alla felicità altrui probabilmente soffre la vita stessa. Nel tempo scoprirete se vi lega amore o amicizia, ma vivete sempre in sincerità, rispetto e trasparenza. Ricordate che avete la stima reciproca che con il tempo è più importante dell’amore stesso. Nei tuoi occhi, Giulia, vedo il mare. La felicità non si può contenere”.

Gregoraci liquida Petrelli: "Fatti il tuo Gf senza di me". Lui: "Sei una profumiera" E Malgioglio esulta: "Sceneggiata finita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.