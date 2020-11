GF Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi? La scenata a Pierpaolo Petrelli

Giada Oricchio 26 novembre 2020 a

Ancora una lite per i Gregorelli, alias Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GFVip 5. Lui si offende e lei va a dormire in salotto. L’ex signora Briatore, che non difetta in autostima, ha tenuto sulla corda Pierpaolo Pretelli per un paio di mesi finché ha dovuto fare un passo indietro e confermare che può esserci solo amicizia anche perché fuori dalla casa di Cinecittà frequenta una persona. L’ex velino se n’è fatto una ragione, ma i punzecchiamenti continuano e ieri notte è scoppiato un forte alterco. Elisabetta era a letto e stava parlando con Rosalinda dei ragazzi di 30 anni immaturi, Pierpaolo ha sentito ed è scattato: “Beh, ora cos’è questa frecciatina?”, ma la Gregoraci: “Non stavo parlando di te, perché ti metti in mezzo?! Ma pensa te se me lo devi chiedere due volte! Perché ti senti chiamato in causa?”. Pretelli le ha chiesto scusa, ma non era affatto convinto di aver frainteso: “Però se devi dirmi qualcosa, dimmelo in faccia. Prima non hai voluto parlare e hai detto che sei stanca delle pagliacciate e ora guarda caso tiri in mezzo i trentenni immaturi”.

La Gregoraci ha ribadito che il suo discorso non era riferito a lui, ma Pretelli si è alzato ed è andato in veranda offeso. Rosalinda è andata a chiarire e il gieffino ha confermato: “Prima ho sentito una battuta di Elisabetta su di me e Giulia, poi ha tirato in mezzo il fatto che ho pianto e mi ha dato del farfallone… lei a me! Lei ha una persona fuori e il farfallone sono io?! Io sto bene adesso con me stesso, se simpatizzo con un’altra, lei che problemi ha? Sono single. Già mi sono preso del senza pa**e, non uomo e ora anche del ragazzino… si riferiva a me… guarda caso ha proprio detto 30 anni… mi sono fatto un c**o così nella vita… mi sembra superficiale il suo giudizio”.

Elisabetta Gregoraci lo ha raggiunto in salotto e gli ha rinfacciato di aver alzato la voce e di essere stato aggressivo: “Hai fatto una scenata pensando che parlassi di te e non era vero. Stavamo parlando del fidanzato di Rosalinda. Per una volta non ce l’avevo con te, davvero”. Pierpaolo si è scusato, ma non ha perso l’occasione di sottolineare che aveva superato la fase del pianto per la mancata corresponsione di amorosi sensi e ha aggiunto: “Se siamo amici perché fai certe battute? Perché dici ‘vedi, ho fatto bene a non cedere?’ Non è vero che sono permaloso, lo sei te!”.

La Gregoraci è andata all’attacco: “Non fare la vittima però. Sii sincero per una volta!” e Pierpaolo: “Adesso reagisci così perché non sai come rigirare la frittata a favore tuo. Se io sono single e guardo un c**o a te che importa?!” e l’ex moglie di Briatore: “A me non fotte niente però non fare quello disperato. Non lo sei? Vivaddio. Lo hai detto sempre? Non è vero”, “Beh, da due settimane sono tranquillo! Tu hai la fissa che io voglia fare la vittima, ma non è così. Tu mi hai dato del farfallone… perché io devo passare per il farfallone di turno? Io ho provato delle cose per te, quindi non dire cavolate” ha ribadito il ragazzo.

Il litigio è andato avanti a lungo con la Gregoraci che cercava di ricondurre a sé Pretelli: “Sei libero di fare quello che vuoi, ma quegli sguardi con Giulia mi sembravano un po’ troppo. Non dovevi fare il finto innamorato… non posso dire innamorato? Infatuato? Se si prova qualcosa per una persona e la cosa non si conclude, poi tu riesci a ricominciare nella stessa situazione, cioè qui dentro?” e Pierpaolo: “Ma tu mi hai messo sempre l’amicizia, cosa vuoi che dia le testate al muro? Non devo ricominciare niente, ma non escludo nulla. Se tra 10 giorni entra una persona che mi piace non mi precludo nulla. Con Giulia però non ho secondi fini” e la calabrese: “Allora non dovevi dirmi che non saresti riuscito a pensare a un’altra. Comunque te lo auguro. Mi dispiace che non mi chiedi più come sto, non ci parliamo praticamente più. Sei ancora convinto che parlavo di te, prima?! Va beh, allora io me ne vado a dormire, sono le 4 del mattino!”.

Poi l'epilogo inatteso: Pierpaolo ha lasciato la sauna per andare nel suo letto, mentre Elisabetta ha scelto di rannichiarsi sul divanetto vicino alla cucina e dormire sotto le luci accese del salotto. Cosa succede tra i Gregorelli? Gelosia o vanità?

