Malgioglio il più amato sui social si gode le vacanze romane in coppia

Francesco Fredella 04 gennaio 2021

a

a

Roba turca, “vacanze romane” per Malgy e il fidanzato di Istanbul

Adesso Malgioglio prende il volo anche sui social. Una corsa inarrestabile. Oggi più che mai rispetto al passato: il suo nome,infatti, è ancora tra le tendenze di Twitter. E non solo. Si parla del fidanzato turco che sarebbe stato avvistato a Roma (dove Malgy si trova da diverso tempo dopo il Gf vip). Nell’ultima puntata del reality di Signorini, a Capodanno, si è presentato in studio con tacchi a spillo e ali. Tutti col fiato sospeso. Come mai? La risposta non tarda ad arrivare e, prima di svelarvi quello che potrebbe accadere stasera, Cristiano spiega:“Le ali rappresentano la libertà di Ozpetek e il titolo del suo libro mi ha dato una forte ispirazione. La libertà è la cosa più bella che possiamo avere”, racconta Malgioglio. “E’ questo il messaggio che volevo dare all’ultimo dell’anno”.

Stasera ci saranno nuovi colpi di scena nell’outfit di super Cristiano, che si sta godendo le “vacanze romane” con il suo compagno turco (un ragazzo trentanovenne): fisico mozzafiato, barbetta incolta. Malgy, come vi abbiamo già raccontato, è gelosissimo della propria vita. Impossibile fotografarlo con il fidanzato turco, a cui - ci giunge voce - avrebbe chiesto a Capodanno di tagliare la barba. E questa notizia ce la conferma il suo amico Lorenzo, che lo segue spesso nei viaggi in Italia e all’estero. Del turco nessuna traccia al Gf vip come è logico che sia per il rispetto delle norme anti-Covid. Ma, a quanto pare, il trentanovenne si troverebbe a Roma in un albergo del centro.

