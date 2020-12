Domenica In fa il record. Cosa cambia per Mara Venier

Giada Oricchio 28 dicembre 2020 a

Record di ascolti per la sedicesima puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier. La presentatrice veneta con un talk sul Vaccine Day contro il Covid-19 (ottima l'idea di porre cinque domande all'immunologo Le Foche per fugare i dubbi dei contrari al vaccino, nda) e con ospiti più pop, quali Massimo Ranieri e Roberto Bolle, ha tenuto incollati allo schermo 3.421.000 telespettatori pari al 17,86% di share nella prima parte e 3.655.000 per il 20,18% di share nella seconda.

Un risultato che porta la media degli ascolti del contenitore domenicale di RaiUno a 2.906.000 spettatori pari al 16,85% di share. Difficile che, davanti a tale gradimento da parte del pubblico, Mara Venier confermi l'intenzione di lasciare il programma a fine maggio.

