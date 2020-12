Così Mara Venier imbarazza Massimo Ranieri: "Salutame a soreta!" la confessione a Domenica In

27 dicembre 2020 a

Massimo Ranieri incanta con la sua voce e un'interpretazione appassionata nello studio di Domenica In. Ma appena finisce di cantare Mara Venier si lascia scappare la confessione amarcord. "Massimo non mi hai mai filato, mi hai sempre trattato da sorella. Ma quale sorella, ma salutame a soreta", dice la signora della domenica nella puntata di oggi, 27 dicembre, esplodendo in una risata. A questo punto l'artista napoletano non può tirarsi indietro e dà la sua versione di un amore mai nato in stile slinding doors.

"Sono imbarazzato... ora devo dirlo, ho avuto l'occasione di corteggiarti, ma all'epoca eri fidanzata con un altro...". E qui Mara appare stupita: "E con chi?". "Dai, lo sai..." "Ah, quello non era conosciuto...", replica la Venier che, incassata la sua dose di leggero imbarazzo, inizia l'intervista vera e propria.

