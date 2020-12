Mara Venier nonna smart con Claudio, la foto insieme al marito Nicola Carraro

Giada Oricchio 10 dicembre 2020 a

Mara Venier irresistibile in versione nonna. La conduttrice di "Domenica In" incappucciata e coperta a dovere con mascherina d'ordinanza è andata a prendere a scuola l'adorato nipotino Claudio. Se nel salotto domenicale di RaiUno sfoggia sempre un look impeccabile, fuori dalla TV preferisce abiti informali, ma brilla di felicità per Iaio. Nella foto postata su Instagram, la Venier ha scritto: "Love... Nonni... Siamo andati a prendere Claudio" e il marito Nicola Carraro le ha fatto eco: "Dopo si prevedono tanti cartoni animati".

