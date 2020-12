Al Bano dice tutto su Loredana Lecciso. Cosa svela a Verissimo

Francesco Fredella 26 dicembre 2020 a

Dimenticate il triangolo di Cellino: è solo una fake news in pasto al gossip. Ora Al Bano Carrisi è al settimo cielo. E lo ribadisce ancora una volta a Verissimo, durante un’intervista con Silvia Toffanin. “La mia compagna è straordinaria”, dice Carrisi facendo chiarezza di nuovo sul suo rapporto con Loredana Lecciso. Si tratta dell’ennesima conferma, dopo una sua recente intervista in cui aveva ribadito: “Io e Loredana siamo sposati mentalmente”. Adesso arriva la prova del nove. E a Cellino si festeggia un Natale pieno d’amore, come Il Tempo aveva raccontato pochi giorni fa. Al Bano, Loredana e i loro figli (Jasmine e Bido).

Tra Carrisi e la Lecciso c’é un rapporto d’amore che sconfina e supera ogni ostacolo. Solo pochi giorni fa, Al Bano ha incassato un altro successo in tv con sua figlia Jasmine a “The Voice Senior”. E ora, nel quartier generale di Rai1, già si parla di riconferma per la stessa squadra di coach. Prima, però, il Leone di Puglia si fa coccolare dalla Lecciso, che tra alti e bassi da circa 20 anni è al suo fianco. Lei, una delle donne della tv che sembra abbia fatto un patto con il tempo per l’eterna giovinezza, ha sempre ribadito di aver con Al Bano un rapporto di simbiosi. In altri termini: amore, stima, complicità. E si chiude il cerchio. Vincono i sentimenti.

