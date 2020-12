Che fa Al Bano? L'indiscrezione sul Natale in casa Carrisi

Francesco Fredella 23 dicembre 2020 a

Natale in casa Carrisi? Si festeggia seguendo le direttive del Dpcm: Al Bano - secondo rumors - sarà con Loredana Lecciso e i figli (Bido e Jasmine). Ovviamente a Cellino, alle porte di Brindisi.

Qualche giorno di relax dopo The Voice Senior con Jasmine, che sta spopolando ancora con il suo singolo lanciato la scorsa estate. Jasmine, intanto, studia all’università di Milano (in questo periodo con la didattica a distanza): secondo i beninformati, dal prossimo anno - forse a partire da settembre - si trasferirà a Milano lasciando Cellino. Ma tra i suoi obiettivi ci sono la laurea e la musica, passione di sempre. Alla cena di Natale papà Al Bano potrebbe cantare con Jasmine, magari mentre Bido e Loredana ascoltano. A proposito: a Cellino una fonte segreta ci racconta che Loredana e Al Bano sono uniti più che mai. Un altro colpo per l’ex moglie? Chissà.

