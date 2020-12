The Voice Senior, parlano gli otto concorrenti prima della finale

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

Emozione e grinta per gli otto concorrenti della prima edizione di "The Voice Senior" la cui finale si terrà domenica 20 ottobre su RaiUno. Il talent show riservato alle voci over ha incontrato il favore del pubblico tanto da convincere i vertici di Viale Mazzini a fare una seconda stagione. Perfetta Antonella Clerici, molto affiatati i coach e sorprendente Clementino, rivelazione del programma.

Intanto cresce l'attesa per conoscere il nome del vincitore e gli otto finalisti sono entusiasti e increduli: "Mi sembra di stare in un sogno" dice Rita Mammolotti del team Carrisi in un video pubblicato sul profilo Instagram del programma, mentre Giovanna Sorrentino del team di Loredana Bertè ammette: "Non mi sarei mai sognata di essere in finale". Tra i favoriti: Alan Farrington, Marco Guerzoni e Elena Ferretti.

