Isoardi fuori dalla Rai. Dopo Ballando resta senza lavoro

Giada Oricchio 15 dicembre 2020 a

a

a

Ballando, ballando, Elisa Isoardi finisce fuori dalla Rai. La conduttrice piemontese, secondo "Dagospia", avrebbe perso il timone di "Check-up", lo storico programma di approfondimento medico in partenza a gennaio 2021. Già a novembre, il giornalista Dandolo scrisse che i vertici di Viale Mazzini avevano avuto un ripensamento e oggi il sito di Roberto D'Agostino ha rilanciato "sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. (...). L'unica strada per tornare in video sarebbe nella Rai3 del suo amico Franco Di Mare, con cui condusse ''Unomattina'' qualche anno fa. Ma il direttore già scricchiola per conto suo, sarà difficile che si giochi il poco capitale politico rimasto per fare un favore alla turbolenta Elisa".

Ma cosa è successo di così grave da fare cambiare idea ai capi della Rai? Sembra che la colpa sia di "Ballando con le Stelle". La partecipazione alla trasmissione di Milly Carlucci sarebbe costata più di una caviglia alla Isoardi perché l'amministratore delegato Salini non avrebbe gradito lo show-down durante la finale quando l'ex fidanzata di Matteo Salvini e il maestro Todaro gettarono a terra la medaglia del quarto posto, lasciarono il teatro senza rilasciare le interviste di rito e nei giorni successivi continuarono a polemizzare, in maniera più o meno velata, per la medaglia di bronzo di Alessandra Mussolini e criticarono la giuria (Todaro li accusò di essersi messo d'accordo per eliminarli, nda). Senza contare che anche nel corso del dancing show, la Isoardi e Todaro non avevano mai mancato di sottolineare quanto i loro sacrifici "ballerini" fossero incompresi. Per ora, nessun commento da parte della bella Isoardi che si gode quest'inverno al mare in compagnia del suo cagnolino.

La Isoardi paga caro lo sfogo contro Ballando. Ecco come si vendica la Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.