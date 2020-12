Gfvip, Tommaso Zorzi traditore scatena i social

Giada Oricchio 15 dicembre 2020 a

Al GFVip 5, Tommaso Zorzi nomina a tradimento l'amica Stefania Orlando, poi si pente e infine ci ripensa. Ma la sorella, Gaia Zorzi, il marito della conduttrice, Simone Gianlorenzi, e lo staff dell'influencer reagiscono sui social.

Tommaso Zorzi come Bruto con Cesare: "quoque tu, fili mi". Nel corso della ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5, andata in onda lunedì 14 ottobre, l'influencer ha nominato Stefania Orlando per uno screzio banale avvenuto nel pomeriggio (Samantha de Grenet aveva buttato una spugnetta nel cestino sbagliato, Stefania l'ha punzecchiata e Zorzi l'ha trovata inopportuna, nda). Subito dopo sembrava pentito tanto da essere sollevato quando lui è finito in nomination e lei no: "Ti ho nominata. Menomale che non sei in nomination, menomale. Ma sono contento di essere al televoto, merito di uscire, non so perché ti ho votato. Il pubblico mi punirà e farà bene". La Orlando non ha fatto alcun dramma, ma ci è rimasta male e si è chiusa in bagno a piangere. Intanto Zorzi rivelava a Zelletta che non aveva agito d'impulso, ma che aveva pensato di nominare Stefania o Giulia o Maria Teresa (al televoto di default, nda). Dunque, perché l'astuto Tommaso Zorzi ha agito così? Ha pensato al gioco e non al rapporto umano, ma non ha sbagliato. Con questa mossa, infatti, ha scatenato l'inferno in casa con un effetto a catena di tutti contro tutti e dunque ha ridato vita alle dinamiche interne un po' "sedute" e ha riportato l'attenzione sui vecchi concorrenti invece che sui nuovi, freschi, agguerriti e non nominabili fino a venerdì. Dunque, è stato concorrente-autore: i reality vivono di conflitti, non di bacini a favore di lucina rossa e Zorzi è troppo scafato per non saperlo. La sua è stata pura strategia a favore del pubblico (non a caso ha sollevato un polverone sui social dimostrandosi un conduttore più abile del conduttore stesso, nda), forse l'unico errore è non aver pensato che potesse finire al televoto nel giorno del "tradimento". Tuttavia sa di poter fare affidamento su una solida base di fan.

Sui social è scoppiato il finimondo: tutti increduli e delusi da Zorzi, anche la sorella Gaia che ha twittato: "Sono sotto choc. Voglio entrare subito nella casa del Grande Fratello e fare un confronto con Tommaso per mandarlo a ca**re, ma di tutti i nomi proprio quello di Stefania doveva fare?!" e davanti agli applausi dei follower: "Mi volete dentro? Bene, così lo nominò subito dopo aver dato l'immunità a Stefania". E se Gaia ha scelto l'ironia, Simone Gianlorenzi, il marito d'oro di Stefania Orlando, ha gettato acqua sul fuoco: "Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: Continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore...forza Tommy, forza Stefy...ritrovatevi e spegnete le luci della casa. E voi non dividetevi, perdete tempo...entro domani mattina sarà tuto risolto". In nottata sembrava che Tommaso e Stefania avessero archiviato l'incidente di percorso, ma non era così. Stamattina un litigio tra la Orlando e Maria Teresa Ruta ha fatto capire che il colpo era stato incassato, ma non digerito tanto che Tommaso ha ricambiato versione: "Io l'ho nominata perché da alcuni giorni la vedevo spenta. Mi sono pentito, mi sentivo una me**a, ma ho fatto bene perché mi pare che stia venendo fuori del rancore". Stefania Orlando si è detta dispiaciuta: "Mi sono sentita tradita però gli voglio sempre molto bene e voglio che vinca il Grande Fratello". Adesso attende che Tommaso vada da lei ad appianare le incomprensioni.

