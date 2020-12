Tommaso Zorzi fa pace con Sonia Lorenzini: "I conati per i capelli sporchi? Ero scenografico"

Giada Oricchio 14 dicembre 2020 a

a

a

Pace a sorpresa tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda lunedì 14 dicembre su Canale 5. In attesa di capire se la saga dei Gregorelli (Gregoraci-Pretelli) è davvero finita dopo tre mesi e mezzo, è scoppiata una faida tra l’ex tronista Sonia Lorenzini e l’influencer Tommaso Zorzi, colpevole di averla ripetutamente punzecchiata sui social.

Dopo le liti di questi giorni, stasera, in diretta, Zorzi ha precisato: “Quello che mi urta è che sia entrata con un copione, si è studiata cosa dire e come provocarmi, l’ho vista un paio di volte e sui social l’aveva presa per i fondelli. Quando uno si offende significa che ho trovato terreno fertile e fa il mio gioco. Oggi non mi ha salutato, recrimina che non la saluto, ma anche lei lo ha fatto” e Sonia, passione per gli outfit da struzzo, balbetta qualcosa senza senso.

Ci pensa Antonella Elia a seminare zizzania: “Hai detto che non si è lavata i capelli per tre giorni, quindi le hai dato della zozzona. Anche io facevo i conati di vomito quando ero in casa, ma erano veri perché odiavo una persona dal profondo del cuore”, ma Tommaso getta acqua sul fuoco: “Il gesto del conato? Era scenografico, non reale. Se però si è sentita offesa, le chiedo scusa. Diciamo che lei è la mia nuova Franceska Pepe. Dopo 90 giorni, avevo i nervi a fiori di pelle e ci sono cascato, le chiedo scusa per venerdì”. La Lorenzini sottolinea: “C’è un filo sottile tra ironia e cattiveria, io mi aspetto da una persona sensibile e intelligente, come Tommaso, che riesca anche a capire gli altri”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.