La Isoardi paga caro lo sfogo contro Ballando. Ecco come si vendica la Rai

I vertici di viale Mazzini non hanno gradito la reazione al quarto posto finale

27 novembre 2020

Finisce malissimo tra la Rai ed Elisa Isoardi. Stando a quanto riferisce il sito 7colli.it, infatti, l'ex fidanzata di Matteo Salvini pagherebbe caro lo sfogo avuto dietro le quinte della finalissima di Ballando con le stelle, quando aveva scagliato per terra la medaglia ottenuta per il quarto posto finale, che aveva frustrato le ambizioni di vittoria sue e del ballerino Raimondo Todaro.

In particolare a viale Mazzini ora sarebbero orientati a non dare più alla Isoardi la conduzione di "Check Up", un programma che il direttore di Rai Uno vorrebbe Stefano Coletta vorrebbe rilanciare. Una beffa dopo che già nei mesi scorsi la Isoardi aveva dovuto rinunciare alla striscia mattutina tornata "nelle mani" di Antonella Clerici.

