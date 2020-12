All Together Now, vince Eki. La finale con polemica, i social crocifiggono Dalila Cavalera

Giada Oricchio 13 dicembre 2020 a

Finale con polemica per la terza edizione di "All Together Now", il talent canoro condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Eki vince il primo premio da 50.000 euro, davanti a Dalila e Savio. Ma i social avanzano i "soliti sospetti".

La finalissima di "All Together Now", in onda sabato 12 dicembre, si è chiusa con la vittoria di Eki, nome d'arte di Kam Cahayadi, 33 anni di Giacarta. Seconda la favorita Dalila Cavalera. Al momento dei saluti, Michelle Hunziker si commuove però scaccia le lacrime intonando con i giudici Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax, la canzone-inno "We are the world".

Poco prima della proclamazione del vincitore, è scoppiata una polemica sui social per un presunto favoritismo verso Dalila. Anna Tatangelo ha incantato in total look Versace (minigonna rosso fuoco, camicia di seta stampata e tacchi a spillo fucsia) quando ha duettato con Dalila sulle note di "Ragazza di periferia", il brano che l'ha resa famosa. E se la ragazza ha dimostrato di saper prendere anche le note alte diventando la seconda super finalista a discapito di Savio, la cantante di Sora ha scontentato i social: "Renga e la Tatangelo stasera sintonizzati a fare scelte sbagliate", "programma organizzato a preferenze", "Brava Dalila, Brava la Tatangelo. Però il povero Savio è stato penalizzato da Renga. Lottiamo per i pari diritti", "Ma come si fa a far vincere Dalila contro Marino! Vergogna Anna", "Tranquilli che non si capisce chi è il concorrente preferito e tranquilli che non si capisce che vincerà proprio Dalila eh ... oggi lei non meritava di arrivare dov’è arrivata mi spiace. Mi spiace ancora di più che non saranno o Savio o Eki a vincere", "già dalle prime puntate si capiva. Potevano anche non farla cantare e farle vincere subito il programma. Che scandalo", "Ecco la prova che il muro farà vincere dalila...che gioco sporco che muro incompetente...assurdo!!!! savio doveva passare!", "Il muro ha devastato la gara", "Dalila sopravvalutata e i duetti erano già stati decisi", "Con questi duetti, super farlocchi, hanno deciso l'eliminazione di Savio ancor prima delle esibizioni. Scandalosi stasera, scandalosi". Ma i sospetti erano infondati: Eki ha trionfato e Twitter ha festeggiato.

