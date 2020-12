Grande Fratello Vip ad alta tensione: contessa De Blanck fuori controllo. Rissa tra Zorzi e Sonia Lorenzini

Giada Oricchio 12 dicembre 2020 a

Molte novità nella venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì 11 dicembre su Canale 5: nuovi concorrenti Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi, eliminata Selvaggia Roma. In nomination "Chi vuoi salvare?" Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta.

Il rituale del GFVip è andato avanti fino all’1.30 fra sorprese poco gradite come il deludente faccia a faccia tra la Contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando (dopo la piazzata di lunedì scorso, la nobildonna è diventata un agnellino suscitando l’ira degli opinionisti: “In studio ne ha dette di tutti i colori e ora è calma e pacata”) e come l’ingresso di Sonia Lorenzini, ex tronista, che ha sbraitato fino a notte fonda con Tommaso Zorzi, reo di averla presa in giro sui social 8 mesi fa (“Certo che mi rode che sei qui! Io sono stressato da 90 giorni di reclusione e arrivi te fresca, fresca a fare il circo” e Maria Teresa Ruta: “Tommy, non puoi arrabbiarti per una vestita da struzzo!”).

Siparietto al vetriolo, invece, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli accusato di essere troppo allegro dopo il suo ritiro. Ruggini anche tra Andrea Zelletta e Giacomo Urtis: l’ex UominieDonne si è indispettito per essere stato definito di nuovo un “comodino”. A metà serata è stata eliminata Selvaggia Roma, un peccato per le dinamiche del gioco.

Al momento delle nomination hanno pagato pegno: Dayane Mello al televoto con i voti di Tommaso Zorzi (“devi eliminare un po’ di vittimismo e continuare a fare il lupo solitario che è vincente”), Stefania Orlando e Andrea Zelletta (“i suoi atteggiamenti non sono consoni con la mia personalità”), Maria Teresa Ruta con i voti di Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Pierpaolo Pretelli (con la scusa che non sapevano chi mandare in nomination, nda) e lo stesso Pretelli nominato da Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta che non ha gradito la poca cavalleria di Pierpaolo verso Elisabetta Gregoraci liquidata al pari di una palla al piede. A questo giro, non ci sarà eliminazione definitiva: il meno preferito dal pubblico sarà nominato di default per venerdì prossimo.

