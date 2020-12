Diletta Leotta studia ma la canotta è mozzafiato

Giada Oricchio 11 dicembre 2020 a

Diletta Leotta una e trina. La conduttrice di Dazn si è fatta in tre in un solo post facendo impazzire i fan. Alla versatile siciliana è bastato uno scatto sul suo profilo Instagram per raccontarsi come donna in carriera, femme fatale e testimonial. Partiamo dalla didascalia che è tutto un programma: "Mi preparo sempre duramente per un nuovo lavoro e passo ore a studiare. A volte concentrarsi non è facile ma farlo su un divano comodo aiuta". Insomma, tanto sudore per pubblicizzare una seduta a cinque posti.

E però i follower non sono rimasti impressionati dal pezzo d'arredo e nemmeno dal fatto che fingesse di prendere appunti bensì dalla ridottissima canotta bianca che a malapena contiene il seno e dai piedi nudi smaltati di rosso. I commenti? A senso unico: "E anche oggi consumiamo lo zoom del telefono", "c'è chi ha zoomato e chi mente", "passo dopo per i commenti dei feticisti", "ha fatto più sforzo la maglia che l'Inter a passare il girone", "e scrive pure DURAMENTE", "nessuno di noi sta guardando il divano". Diletta Leotta con indosso solo un asciugamano... e i fan impazziscono

