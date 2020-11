Diletta Leotta con indosso solo un asciugamano... e i fan impazziscono

25 novembre 2020 a

Riecco Diletta. La conduttrice televisiva, Diletta Leotta, dopo aver onorato il pubblico italiano con la sua presenza al Festival di Sanremo in questo ormai sfortunato 2020, continua ad essere in prima linea in collaborazione con il DAZN per l’attuale stagione calcistica. Oltre ad aggiornare i tifosi sulle news e sui pronostici delle partite, Diletta sa come impegnare produttivamente le sue giornate. A sorprendere i suoi fan in questo martedì è stata però una posa particolarmente adagiata, in asciugamano, che ha poco a che fare l’ambiente sportivo. Il post pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram è colmo di apprezzamenti.

