Wanda Nara a cavallo. La battutaccia della Littizzetto finisce in tribunale

Finisce in Tribunale la battutaccia di Luciana Littizzetto su Wanda Nara a cavallo, durante la puntata di "Che Tempo che Fa" di domenica 6 ottobre su RaiTre. La gag sulla fotografia in cui Wanda Nara è distesa nuda in sella al suo purosangue ("lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile...Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella...Secondo me si arpiona in questo modo") ha sollevato la riprovazione della Rete (la Littizzetto è stata accusata di "volgare sessismo") e ha raggiunto Parigi.

All'ombra della Torre Eiffel, la moglie di Mauro Icardi non ha gradito e dopo alcuni giorni di apparente silenzio è uscita allo scoperto. In una storia di Instagram ha pubblicato uno stralcio eloquente del post Facebook di Antonella Pavisili: "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina". A corredo poche parole della modella argentina: "Nel 2020 troviamo ancora donne del genere" e l'annuncio delle vie legali: "Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente".

