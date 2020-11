16 novembre 2020 a

a

a

"Encuarantenada". In quarantena. La povera Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, non sa più come passare il tempo a casa. Così si diverte a inondare i suoi social di scatti hot. L'ultimo post su Instagram dimostra ancora quanto stia soffrendo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.