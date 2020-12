"Wanda Nara ce l'ha prensile": battutaccia della Littizzetto e scoppia il caos

Giada Oricchio 07 dicembre 2020 a

a

a

Nella puntata di "Che Tempo che Fa" di domenica 6 dicembre, Luciana Littizzetto ha spinto troppo sul tasto della satira finendo con il cadere in una gag da bar sport o da spogliatoio. Durante il suo sketch ha mostrato una foto di Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi, stesa nuda su un cavallo. Una posa osé che la Littizzetto ha commentato così: "Questa settimana si è fatta una foto in sella al suo destriero con la tuta da fantino. Quando si dice: cavalcare a pelo. Tra i due, il più vestito è il cavallo... Già siamo abituati a Belen... ci manca Wanda".

Fabio Fazio le ha dato manforte peccando anche lui di eleganza: "Il cavallo appare contento". E la comica: "Io mi chiedo come sia stata issata su. L'hanno messa di peso e poi lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile... Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella... Secondo me si arpiona in questo modo...", "Smettilaaa" ha replicato il "fratacchione" (cit. De Luca) Fazio.

Gli utenti social hanno gridato alla battuta volgare e sessista: "Anche questa su Wanda Nara è violenza sulle donne", "È da tempo che la Littizzetto non fa ridere!", "E questa sarebbe satira?!", "Scurrile e becera...se lo avesse detto un uomo sarebbe scoppiato il finimondo".

Anche Selvaggia Lucarelli con un tweet ha espresso perplessità sul livello della gag (non sulla legittimità della satira): "Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel cu...o. Io boh".

Sempre su Twitter, la capogruppo PD in Vigilanza Rai, Valeria Fedeli, ha scritto: "@lucianinalitti è una brava professionista della tv e del cinema che si è conquistata uno spazio, cosa non semplice, come comica donna. Eccedere non serve né a lei né al servizio pubblico. La battuta su Wanda Nara a @chetempochefa è stata molto volgare e per nulla divertente", mentre il segretario della Vigilanza, Michele Anzaldi, ha messo l'accento sui costi: "E pensare che tutto questo costa alla Rai oltre 18 milioni di euro a stagione: per 9 mesi di trasmissione fanno circa 2 milioni al mese (per 1 puntata a settimana). E' giusto che i cittadini che pagano il canone lo sappiano".

Il putiferio Littizzetto-Nara è il secondo scivolone della Rai sulle donne dopo quello del programma "Detto Fatto" su RaiDue.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.