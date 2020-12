Uomini e donne, Gemma Galgani innamorata (a senso unico). E scatta il mercato con Tina Cipollari

09 dicembre 2020 a

A "UominieDonne", Gemma Galgani cala il tris di corteggiatori, ma perde la testa per Maurizio: "Ho una cotta per lui". E come ai vecchi tempi, è rissa con l'opinionista Tina Cipollari: "Gli fai ribrezzo", "Mi hai scocciata".

Nella puntata di "UominieDonne" di mercoledì 9 dicembre, Gemma Galgani domina la scena dall'alto del suo abitino color malva, molto funny e molto corto. Il primo a entrare è Biagio che le pizzica tutte, ma torna da Gemma, garanzia di visibilità. Tina è sicura che il cavaliere napoletano non sia interessato: "Gli fai ribrezzo" e la dama: "Mi rispettaaaa... Prima era passionale ma si è dato uno stop perché è un signore, hai capito? Un signoreeee...mi rispettaaaa. Non ti permetto di dire che ho avuto tanti uomini...mi ha scocciataaaa" grida alzandosi e indossando una vanitosa mascherina a fiorellini dove sputare particelle di saliva miste a battute velenose. Il secondo a entrare è il giovane Andrea: fisico, mood, postura, favella non corrispondono alle elitarie richieste della Galgani e pertanto viene liquidato come un venditore della Folletto. Infine, ecco il brizzolato 50enne Maurizio, finto (nel suo interesse) come le risate in sottofondo a Striscia la Notizia, come ai tempi andati lo fu Juan Luis Ciano. Tina attacca: "Si è illusa che Maurizio abbia perso la testa per lei.

Vai, gratis oggi per tutti...vai sotto a chi tocca...paghi uno e prendi due...black Friday, venga avanti Maurizio..." e la Galgani: "Oh ma sei al mercato?!". Si direbbe di sì. Ci manca il baccalà fresco, forse. Gemma schiude la bocca in un bocciolo di rosa appena affacciato alla vita: "Mi sono presa una cottarella. Per il momento è un innamoramento a senso unico". L'uomo, dall'affascinante lupetto blu che tiene al caldo una pancetta da buongustaio, conferma che sono usciti a cena, ma non è vero che si sia rifiutato di mangiare le pizze in camera. Gemma è una Pasqua di felicità, però poi scopre che il suo Maurizio sta sentendo anche Alfonsina e l'espressione diventa quella di chi apre l'uovo di cioccolato e scopre quanto sia micragnosa la sorpresa. La Cipollari ha un'uscita felice: "Questi uomini ci prendono in giro. Sono adulti e fingono di essere rispettosi. Cosa c'è di più bello di stare insieme, abbracciarsi, fare l'amore? Non è normale? Basta!". Maurizio non risponde, Gemma cincischia: "Io lo avrei baciato, ma mi sono fermata. Il fatto che non sia salito? Sono rimasta pensierosa: è trattenuto o disinteressato? Mi aspettavo qualcosa di fisico. Avrei preferito abbracciare lui anziché lo zainetto".

Maurizio parla il minimo perché "qualsiasi cosa potrebbe incriminarmi" e Biagio: "La prendi in giro. Sei falso e strafalso. Come potevi pensare che lei si proponesse di nuovo?!". Maria De Filippi è stanca di queste comode ambiguità sia da parte della Galgani, che a furia di cadere dal pero si deve essere fratturata il coccige, sia dei sedicenti cavalieri, abili a usarla al pari di un grimaldello per "entrare in TV". La dama si contraddice: prima afferma spavalda che parla nonostante il rischio di un rifiuto e poi che non vuole prendere l'ennesima tranvata. Così giustifica Maurizio: è stanco del viaggio, del freddo, della cena e della fila al supermercato. Gianni Sperti prova a stanarlo: "C'è l'hai o no il desiderio di un rapporto intimo con Gemma?" e quello: "Si può perché no". Una risposta bollente da Nove settimane e mezzo. Maria De Filippi cerca di togliere questo nocciolo da un avocado fin troppo maturo, ma le continue interruzioni le impediscono di spiaccicare Maurizio al pari di una guacamole. E il discorso si sposta sulle insinuazioni del 50enne su Valentina della serie "chi è senza peccato scagli la prima pietra". Ma prima di noi, deve vedere tutto la redazione. Essere mitologico che tutto può.

