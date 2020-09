Uomini e Donne a tutto doppio senso. Gemma: "Si è allungato". E Tina salta sulla sedia

Siparietto super hot ai limiti della censura

Giada Oricchio 23 settembre 2020 a

UominieDonne, il dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a tutto doppiosenso a luci rosse: "L'ha presa da dietro e si è allungato". Protagonista Gemma Galgani.

Gemma Galgani, 71 anni, non conosce calo ormonale. Brama un uomo, anela baci profondi, sogna talami lussuriosi. Sta frequentando Paolo, 62 anni, da tre settimane, ma ritiene che la trascuri già. Cioè non le manda 100.000 messaggi al giorno e una volta non l'ha portata fuori. Paolo è scazzato però resiste: "Ho una vita, non mi potevo fermare quella sera. Non mi fare queste menate. Non sono qui per prenderti in giro, diamoci tempo". Gemma non si è accorta che è lo stesso identico discorso fatto dai precedenti corteggiatori: tutti fuggiti a gambe levate dalla soffocante dama torinese.

Maria De Filippi introduce Gemma così: "C'è stato un bacio umido e l'ha presa da dietro", boato del pubblico con Tina Cipollari: "Sarà felice", ma la conduttrice: "Non fraintendere, era un massaggio per scrocchiare la schiena però ha sentito passionalità". La gentil donzelletta Galgani fa la passerella ed esprime tutto il suo entusiasmo: "Sì è vero, ho sentito passionalità. Sono stata bene perché si è allungato..." e Tina salta sulla sedia alimentando il doppiosenso a luci rosse: "Oh mio Dio, cosa sta dicendo, cosa si è allungato..." e quella: "Il collo... Cosa hai capito?! Mi ha fatto molto, molto bene dal punto di vista fisico, notevole...la schiena si è stesa e ho dormito bene. Mi ha massaggiata tutta" e ridacchiando quasi fremente, aggiunge: "Ero vestita, certo".

La Cipollari, con borsa fatta di pelle avanzata dal lifting di Gemma (!), le fa il verso: "aar, aarr. Sembri una cornacchia" e la dama risponde al richiamo nemmeno fossimo in brughiera. Si passa al bacio umido. Per Gemma è "a metà tra quello a stampo e quello vero. Voluttuoso, umido, lui aveva le labbra aperte". La lingua però è rimasta nel fodero. Lo studio ride, Tina urla: "A 71 anni si può sentire?? Una donna della sua età! Nemmeno una fanciulla".

Il pomeriggio erotico prosegue con l'ingresso di Paolo che mostra al parterre quale tipo di messaggio ha mandata in estasi Gemma che ha un'uscita pecoreccia: "No, non è come ieri. Oh adesso l'ho sentito!". Servita su un piatto d'argento a Tina: "Ha raggiunto l'orgasmo!". La tensione sessuale da cabaret crolla all'improvviso, per la precisione quando il cavaliere dai lunghi capelli dice: "Per me era un bacio a stampo. Se volevo baciarla, le davo un bacio vero. Non è che uno deve per forza avere voglia. Eravamo sul portone di un albergo e non mi piaceva". Un film interrotto. La De Filippi le domanda: "Quanto ti piace?", "Abbastanza" risponde la Galgani e l'uomo la asfalta: "Abbastanza non è molto. Quindi il bacio era giusto, cioè abbastanza. La verità è che abbiamo un linguaggio diverso. Se faccio una battuta, tu la prendi male. Tante volte interpreti male quello che voglio dire". Siamo alle solite: Gemma galoppa con la fantasia e si immagina già sull'altare, mentre i corteggiatori camminano come avessero i piedi di piombo.

Nota per Tiní: vestita di rosso, capelli rossi come la seduta, si capisce che è presente grazie alle scarpe nere. Ottimo.

