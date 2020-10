27 ottobre 2020 a

a

a

Diletta Leotta non può uscire fuori a cena? Nessun problema. Ecco la foto della sua cena "molto intima" a casa, pubblicata dalla showgirl come storia nel suo profilo Instagram. Buonissimo il club sandwich, per carità, ma quelle gambe...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.