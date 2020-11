Elisa Isoardi, Todaro risponde a Conticini ma fa un autogol clamoroso

23 novembre 2020 a

Non l’ha press bene Raimondo Todaro, il ballerino partner di Elisa Isoardi, per l’eliminazione diretta subita da Paolo Conticini nella finalissima di Ballando con le stelle che ha escluso così la coppia dal podio. E dopo avere sfruttato il “fidanzamento” con Elisa per tutte le puntate ora nega, dicendo che i due non si sono mai visti fuori dagli studi. Doveva essere la sua controfigura quella che ogni mattina andava a prendere la Isoardi per portarla a villa Stuart a fare fisioterapia. Ma si sono sempre filmati nell’occasione...

"Caro Paolo Conticini sia io che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi... se poi qualcuno pensa che non sia vero non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi... ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto...", scrive Todaro in una story su Instagram.

