Azzerati dalla giuria. Elisa Isoardi è furiosa, lancia la medaglia del quarto posto di Ballando con le stelle

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi per il quarto posto a "Ballando con le Stelle": lei scaraventa la medaglia a terra e lui borbotta incavolato nero. La coppia è caduta a un passo dalla finalissima di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di RaiUno: eliminata nella seconda manche che prevedeva una sfida contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Dunque quarti (come Daniele Scardina e Costantino Della Gherardesca) con rammarico e con polemica.

La conduttrice Milly Carlucci li ha salutati così: “Siete stati degli eroi, dei veri eroi, avete avuto mille difficoltà. Bravi! E naturalmente Elisa non potevi buttarti a ballare come una pazza con quella caviglia…”, ma la Isoardi visibilmente amareggiata ha risposto: “Il nostro sacrificio non compreso fino in fondo”. La conduttrice ce l'aveva con la giuria che poco prima del voti dei social aveva firmato un cappotto: 5 preferenze per Conticini e 0 per lei. Poi l'autoproclamazione con la medaglia e il gesto di stizza: medaglia gettata a terra e tanto nervosismo da parte dei due ballerini.

