Mussolini e Lucarelli, botta e risposta a Domenica In. Confusione a Ballando, di chi è la colpa

A "Domenica In", Mara Venier ha celebrato il successo di "Ballando con le Stelle", il dancing show di RaiUno costellato dalle peripezie. Botta e risposta tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli e nessun riferimento all'umano gesto di stizza di Elisa Isoardi per il quarto posto (medaglia gettata via, nda), episodio non smentito.

Mara Venier ha aperto l'undicesima puntata di "Domenica In" con un talk sulla finale di "Ballando con le Stelle" 2020 vinta da Gilles Rocca (il modello diventato famoso per un'inquadratura sul palco di Sanremo durante il famigerato scazzo Morgan-Bugo del 7 febbraio scorso) e Lucrezia Lando. In collegamento c'era la giuria e Selvaggia Lucarelli ha ribadito ingiustizie (ad esempio l'eliminazione di Tullio Solenghi) e defaillance della finale: "Noi ci prendiamo le offese del pubblico per tutto il tempo della trasmissione, ma questa volta devo dire che l'antigiuria con Rossella che dava i voti del tesoretto A CAVOLO e il pubblico hanno sbagliato. Spiace dirlo, ma è il pubblico ad aver sbagliato a votare le coppie. Come l'anno scorso, è successo che il personaggio educato e rispettoso si sia fatto soffiare la vittoria dal figaccione di turno. L'altra volta Lasse su Ettore Bassi e oggi Gilles su Paolo Conticini. Fermo restando che sono contenta del primo posto di Rocca".

Alessandra Mussolini, così si è presa il podio di Ballando con le stelle

Gilles, in collegamento via Skype, era al settimo cielo per il trionfo: "La vera felicità delle vittorie è vedere felici le persone che ami" e Alessandra Mussolini non è stata da meno per il terzo posto (piazzamento generoso se si pensa che Daniele Scardina è arrivato quarto, nda): "Non mi importa delle polemiche, mi importa della salute. Avevo una paura terribile. Che mazzata la positività al Covid di Maykel all'ultimo. Mi sono rincuorata quando ho visto Carolyn Smith che mi faceva cenno con gli occhi e diceva vai, buttati! Ora dedico la Coppa anche a Selvaggia Lucarelli". La Venier ha interpellato la giornalista che ha scherzato: "Mara perché mi provochi? Smettila. Nessuno ha notato che hanno ballato insieme Mussolini e Peron, quindi la democrazia è salva. Il problema di Alessandra non era il ballo, ma tutto il resto. E questo cambio di personalità, verso la beatificazione, mi inquieta". La Mussolini ha ribattuto: "Che significa tutto il resto?! Dillo" e la Lucarelli: "Lo sai, la mossa, lo show, ora la vedo come una luce pacificatrice. Allora mi chiedo: qual è la vera Alessandra, quella delle prime otto puntate o quella delle ultime due in questo processo di beatificazione?". Pronta la controreplica dell'ex parlamentare: "Sono sfaccettature della stessa persona. Nella vita si cambia, l'unica che non cambia sei tu!".

Poi Mara Venier ha chiesto al più contestato dei giudici, Guillermo Mariotto, un'opinione sul Ballando 2020 e lo stilista, ancora vestito da Babbo Natale: "Milly stava uscendo pazza. Le dissi: sarà l'edizione più bella di sempre e le dissi, però dovrai sudare sette camicie". In effetti, più che un dancing show sembrava una corsa a ostacoli per gli infortuni di ogni genere capitati a tutto il cast e la finale del 21 novembre non è stata da meno tra errori, incomprensioni con la regia, polemiche con l'antigiuria (da abolire), imbarazzanti e pleonastiche rime baciate di Antonio Razzi e meccanismo non convincente della seconda manche (le sfide incrociate decise dagli stessi ballerini) che ha determinato la classifica finale. Tuttavia, la Lucarelli ha sottolineato: "È stata un'edizione felice piena di energia positiva. E' stata l'edizione delle persone educate fatte alcune eccezioni e della galanteria negli uomini, a parte Nino Davoli. Questa volta c'è stata grande armonia tra di noi, le discussioni feroci non fanno bene al programma come invece si potrebbe pensare. Le discussioni finivano lì, non ce le portavamo a casa come negli anni passati. Purtroppo c'era Mariotto che era il Grinch e tutto il discorso cade".

Dulcis in fundo, via telefono si è materializzata la voce del nocchiere Milly Carlucci, che incassati i complimenti per aver portato la nave in porto nonostante la tempesta perfetta, ha commentato: "Sono un po' frullata. Mara, sei stata come una sorella. Avendo un cast fisso, abbiamo vissuto tutti i problemi, a un certo punto era Ballando con i medici! Non so come, ma miracolosamente siamo arrivati alla fine. Non c'è stato neppure un momento in cui qualcuno ha pensato di mollare e sarebbe stato legittimo. Le difficoltà ci hanno unito, compresa la giuria che è di cuore, li vedete cattivi, ma sono buoni e generosi. Compresa Selvaggia che sembra cinica e distaccata, ma ha un cuore pure lei! Il concorrente che vorrei per la prossima edizione? Teee, Mara! Almeno ballerina per una notte". E Mara Venier ha triplicato: "Per tre notti".

