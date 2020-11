Alessandra Mussolini, così si è presa il podio di Ballando con le stelle

Giada Oricchio 22 novembre 2020 a

a

a

Alessandra Mussolini ha chiuso la sua avventura a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di RaiUno, condotto da Milly Carlucci, con un onorevole terzo posto. Nella terza manche, una prova di ballo bendati, l’ex parlamentare e Samuel Peron hanno perso il confronto contro Paolo Conticini in coppia con Veera Kinnunen e Lucrezia Lando con Gilles Rocca. In verità la Mussolini e Peron hanno ballato meglio di Conticini, ma in una finalissima caotica - grafiche in ritardo, polemiche via Twitter di Massimo Lopez contrariato dall’ingiusta esclusione di Tullio Solenghi, voti di simpatia dell’antigiuria (da eliminare nella prossima edizione) capitanata dalla signora Rossella - è stato premiato il percorso nella sua totalità come ha precisato la giurata Selvaggia Lucarelli: “In una serata che non mi vede d’accordo con i miei colleghi, con ingiustizie e certe fragilità bisogna premiare chi ha fatto meglio in generale e non solo in questa esibizione”.

Alessandra Mussolini, a differenza di Elisa Isoardi, era felice per l’inimmaginabile medaglia di bronzo: un successo per tre. Lei, Maykel Fonts e Samuel Peron.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.