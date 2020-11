Ormai non si nascondono più, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno faville a Ballando con le stelle

Giada Oricchio 21 novembre 2020 a

La rumba di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro spacca nella finale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Raiuno. E Guillermo Mariotto lancia il toto-fidanzamento.

“Io ballo per lui. Voglio bene a Raimondo, per me è una persona vera. Mi innamoro ed è una cosa pura” dice Elisa Isoardi prima dell’esibizione d’apertura della finale di “Ballando con le Stelle” e tra le lacrime confessa: “E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita, non vorrei sembrare banale ma ora riesco ad accarezzare le mie fragilità. Ballando è arrivato al momento giusto e posso dire di non aver sprecato l’occasione, di non averla buttato via. Mi ha riacceso la luce dentro, ho voglia di guardare il cielo e uscire di casa”.

Anche Raimondo Todaro lascia aperta la porta a un futuro da amici speciali (si usa dire così, nda): “Chi siamo l’uno per l’altro? Non lo sappiamo ancora, lo scopriremo. Le favole hanno un lieto fine e la nostra storia non è ancora finita”. Elisa e Raimondo ballano una rumba molto intensa e la giuria apprezza. Per Carolyn Smith: “Avete ballato poco in questa edizione a causa degli infortuni, peccato perché la rumba era molto bella, avete letteralmente spaccato”, mentre Fabio Canino punge su un ex fidanzato (Matteo Salvini?): “Stimo molto Raimondo e non posso dirlo di tutti i tuoi fidanzati! Elisa ti sei messa in gioco, complimenti e vissero tutti felici e contenti”.

Benevolmente critica Selvaggia Lucarelli: “Tutto bellissimo, ma avrei voluto vedere qualcosa di più, chi vi ha preceduto (Conticini e Scardina, nda) ha alzato tantissimo l’asticella e per quanto mi siate simpatici avrei voluto che spingeste di più stasera”. Ma è Guillermo Mariotto a fare la domanda che tutti vorrebbero fare: “Elisa, ti sei sentita libera all’improvviso. Ma la faccenda va avanti o finisce qua?”, risposta lapidaria della Isoardi: “Facciamo finire Ballando e vediamo”. La giuria ha assegnato 42 punti alla rumba decurtati di 10 punti di penalità per un totale effettivo di 32.

