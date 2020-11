Ballando con le Stelle, i misteri della Mussolini. Spunta l'altra ballerina

Giada Oricchio 21 novembre 2020 a

Finale sorprendente a "Ballando con le Stelle". Alessandra Mussolini, orfana di Maykel Fonts, positivo al Covid-19, ballerà in coppia con Samuel Peron e promette di chiudere la sua avventura nel dancing show di Milly Carlucci (la finalissima stasera, sabato 21 novembre, su Rai1) con i fuochi d'artificio.

In sala prove sta lavorando su una presa super scenografica (i salti sono un suo autentico cavallo di battaglia) e tramite le Instagram Stories ha avvolto la serata in un alone di mistero. Ha postato una foto con il box delle domande e una enigmatica risposta di "Ballando": "Alessandra e Samuel ci riserveranno sorprese... forse due donne sul podio". Chi potrebbe essere l'altra ballerina? In molti sperano di tratti di Rosalinda Celentano che in quest'edizione ha incantato per la modernità delle sue esibizioni con Tinna Hoffman, ma che in origine avrebbe dovuto danzare proprio con Samuel Peron, fermato dal Coronavirus a inizio programma.

