"Mi hanno detto che mio padre è un altro": choc a Storie italiane

La storia di Paolo Mengoli torna a far parlare lasciando tutti senza fiato. Ora a Storie italiane il cantante parla della faccenda che riguarda Giulia, quella che pensava fosse sua figlia biologica. Ma non lo è affatto. Dopo Mengoli, rompe il silenzio proprio Giulia. Ma prima Eleonora Daniele, che ha scoperto la faccenda, puntualizza così: “Conduco questa trasmissione da otto anni, ma oggi mi trovo in difficoltà. Ho scoperto una storia incredibile che sembra la trama di un romanzo o di un film”, dice la conduttrice. Una storia vera che fa tornare alla mente le lacrime di Mengoli, che per la prima volta ha parlato di questa faccenda personale da Eleonora Daniele. Poi promette alla ragazza di inviarle una lettera.

Il dramma di Paolo Mengoli: "Mia figlia? Ho fatto la prova del Dna e..."

Giulia dice di aver scoperto tutto all’improvviso. “Mi è arrivata una lettera con la quale mi è stato comunicato che il mio cognome non sarebbe più stato Mengoli poiché non ero figlia di Paolo. Ho scoperto tutto così… Mi è crollato il mondo addosso”, racconta a Storie italiane.

