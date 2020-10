Il dramma di Paolo Mengoli: "Mia figlia? Ho fatto la prova del Dna e..."

Francesco Fredella 21 ottobre 2020 a

Dopo 22 anni ha scoperto che quella ragazza non era sua. figlia. Una storia drammatica. Le parole di Mengoli a Storie italiane lasciano tutti senza fiato. Lucido. Attento. Commosso. Il suo racconto, parola dopo parola, fa riavvolgere il nastro dei ricordi. Paolo Mengoli dice di essere stato ingannato per anni dalla moglie. “L’ho scoperto dopo che mi sono separato da mia moglie, dopo il 2008. Un giorno ho avuto una discussione con mia ‘figlia’ e mi ha detto ‘Tu non sei mio padre’ - dice commosso alla Daniele. In quella occasione ho avuto il primo input, anche perché quando me l’aveva detto era una ventenne, non era più un’adolescente. Ho cercato di capire perché mi avesse risposto così poi a giugno del 2018 mia ‘figlia’ mi chiese un incontro. Mi incontro con mia figlia e lei comincia ad urlare e sbraitare. Mia moglie attuale, che è un avvocato, mi disse di stare in guardia e di portarmi un registratore. Il giorno dopo è andata dai carabinieri a denunciarmi. Io li ho capito che non era mia figlia. Poi dopo ho fatto il test del dna ed è risultato assolutamente incompatibile”.

Poi Mengoli continua e tuona: “I figli non sono di chi li cresce perché bisogna provare una situazione come questa per capire cosa provi dentro. I figli sono di chi li cresce se tu li adotti, se te li danno in affido”. La Daniele gli chiede se la ragazza fosse stata manipolata nel tempo e risponde così: “Ha seguito forse un istinto materno e non paterno, non saprei, non ha accettato di vivere con me. Lei era sempre con me, andavamo in giro nei programmi tv, perché si è rivoltata così? Bisognerebbe domandarlo a lei, è successo tutto così in fretta”. Un racconto choc. Doccia gelata in studio.

