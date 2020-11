Gerry Scotti, incubo finito: "Finalmente a casa"

16 novembre 2020 a

«A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò». Così Gerry Scotti, il popolare conduttore tv, ha annunciato con un post su Instagram la sua dimissione dopo il ricovero per Covid.

Gerry Scotti ha postato una foto sull’uscio di casa di ritorno dalla clinica milanese, dove il era ricoverato a causa del coronavirus.

