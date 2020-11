La verità sulle condizioni di salute di Gerry Scotti ricoverato per covid

Giada Oricchio 11 novembre 2020 a

Nessuna Terapia intensiva per Gerry Scotti. L'ufficio stampa del conduttore ha smentito a "Fanpage.it" la notizia lanciata dal sito "TPI" e rivela che il conduttore non ha più la febbre e presto potrebbe tornare a casa.

Gerry Scotti è affetto da Covid-19 ed è ancora ricoverato in ospedale, ma non è mai stato nel reparto di Terapia intensiva per serie difficoltà respiratorie. Massimo Villa, addetto stampa dell'amato presentatore, ha negato la circostanza: "Gerry sta bene, non è mai stato in terapia intensiva. È ancora ricoverato ma uscirà a breve, nei prossimi giorni. A grandi linee, ha avuto un decorso simile a quello di Carlo Conti. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare. Per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato". Dopo la dovuta precisazione, Villa ha dato una buona notizia: "L’ho sentito e mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. La febbre è sparita e i valori sono rientrati nei parametri. Dovrà fare il tampone per capire se è ancora positivo al Covid. Non sappiamo ancora quando tornerà al lavoro, meglio un giorno dopo che un giorno prima, per tutelare lui e quelli insieme ai quali lavora. Non siamo solo prudenti, di più".

