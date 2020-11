Gerry Scotti è finito in terapia intensiva per il Covid: "Difficoltà respiratorie"

Giada Oricchio 11 novembre 2020 a

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della tv, è stato ricoverato in Terapia intensiva a causa del Covid-19. Per fortuna sta già meglio ed è tornato in reparto. Il 26 ottobre scorso, fu lo stesso Scotti a rivelare con un post su Instagram di essere positivo al Coronavirus, poche stringate parole per mettere al corrente i fan e confermare le prime indiscrezioni: "Volevo essere io a dirvelo, sto bene e sono a casa sotto controllo medico". Successivamente però si è reso necessario il ricovero in un ospedale milanese e ieri, il sito "TPI" ha rivelato che per il giudice di "Tu sì que vales" si era resa necessaria la Terapia intensiva per difficoltà respiratorie. Ma sul sito si legge contestualmente una buona notizia: "Nelle ultime ore la sua situazione è andata per fortuna migliorando ed è stato trasferito in un altro reparto". Non resta che augurargli una pronta guarigione.

